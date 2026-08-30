 ترحيل أحد أقارب أفغان ساعدوا الجيش الأمريكي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترحيل أحد أقارب أفغان ساعدوا الجيش الأمريكي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى

د ب أ
نشر في: الأحد 30 أغسطس 2026 - 7:22 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أغسطس 2026 - 7:22 ص

  رحلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد أقارب مواطنين أفغان ساعدوا الجيش الأمريكي في أفغانستان إلى جمهورية أفريقيا الوسطى يوم السبت.

 


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