ترحيل أحد أقارب أفغان ساعدوا الجيش الأمريكي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى

الأكثر قراءة
لاعب المصارعة الهارب: لو قعدت في مصر مش هعرف أجيب شقة أتجوز فيها
مصدر مسئول: عودة العمل بمبنى مجلس الدولة في الرحاب بعد تمشيطه والتأكد من خلوه من أي تهديدات
غدا ولمدة 4 ساعات.. غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام هايبر وان بسبب أعمال المونوريل
نشأت الديهي يجدد نفي تصريح «القفز من الطابق العاشر»: مفبرك ومروجوه لم يكلفوا أنفسهم تحري الحقيقة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
رحلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد أقارب مواطنين أفغان ساعدوا الجيش الأمريكي في أفغانستان إلى جمهورية أفريقيا الوسطى يوم السبت.