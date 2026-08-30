ترحيل أحد أقارب أفغان ساعدوا الجيش الأمريكي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى

عمرو حمزاوي: الحروب لا تحسم صراعات المنطقة والوساطة طريق الاحتواء.. وأعول على أدوار مصر والسعودية وقطر وتركيا وباكستان

المصارع عبداللطيف منيع: هروب اللاعبين إهدار للمال العام.. ونحتاج معاشات بعد الاعتزال

متحدث «الشباب والرياضة»: 4200 لاعب يحصلون على مخصصات شهرية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه وتصل 25 ألفًا للاعبي الصفوة