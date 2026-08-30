حصيلة شهداء الحرب على غزة ترتفع إلى 73 ألفا و454 شهيدا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 شهداء، و14 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1318 شهيدًا، و4375 إصابة، و815 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و454 شهيدًا، و174 ألفًا و486 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

وفي وقت سابق، استشهد مواطن وأصيب آخرون – الأحد- باستهداف إسرائيلي، على خان يونس وأرجاء متفرقة من قطاع غزة، مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن محمد شافعي ناصر الدين، جراء قصف إسرائيلي على حي الأمل غربي مدينة خان يونس.

وأصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي القطاع، في حين أصيب شاب بالرصاص في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وشمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف في شمالي القطاع.

واستشهد أمس السبت، 4 مواطنين وأصيب آخرون في غارات واعتداءات إسرائيلية على أرجاء متفرقة من قطاع غزة.