حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن تمر قبالة سنغافورة في طريق عودتها من الشرق الأوسط

مرت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" قبالة سنغافورة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وهي في طريقها إلى الولايات المتحدة بعد مهمة شاقة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تتوقف الحاملة في تايلاند لزيارة أحد موانئها قبل استكمال رحلتها إلى قاعدتها الأمريكية.

ورصد صحفيو وكالة أسوشيتد برس (أ ب) في جزيرة باتام الإندونيسية، المقابلة لمضيق سنغافورة، السفينة الضخمة أثناء عبورها المياه القريبة من سنغافورة بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل بالتوقيت المحلي.

وتعد "أبراهام لينكولن"، إحدى أكبر السفن الحربية في البحرية الأمريكية، وكانت تدعم الحرب الأمريكية ضد إيران. وشملت مهمتها فترة قياسية قضتها في البحر بصورة متواصلة تجاوزت 250 يوما.

وتزايدت المخاوف بشأن طول مدة مهمة "أبراهام لينكولن" بعد تقارير عن تدهور الحالة النفسية لأفراد الطاقم ونقص الإمدادات، بما في ذلك المواد الغذائية ومنتجات النظافة الشخصية.

وقال مسئولون تايلانديون، إن الحاملة ستتوقف في تايلاند بهدف الراحة واستعادة الجاهزية قبل عودتها إلى قاعدتها في الولايات المتحدة.