الأرصاد: انخفاض طفيف اليوم في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 35 درجة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد، يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مضيفة أن الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 35 درجة.

وأشارت إلى ستمرار اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح – العلمين – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية)، وسرعة الرياح من (30 إلى 45 كم/س) وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) متر.

وأوضحت أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء وتتراوح سرعتها من (30 إلى 35 كم/س)، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر.

وناشدت المصطافين لالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ، والابتعاد عن المناطق الخطرة أثناء اضطراب البحر.