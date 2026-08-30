روسيا تستعد لشن ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية بدأت الاستعدادات لشن ضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية ردا على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في روسيا.
وأضافت أن القوات الروسية واصلت طوال الليل شن ضربات منسقة ضد منشآت الصناعة الدفاعية الأوكرانية، حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها على تليجرام، أمس السبت، إن القوات الروسية سيطرت على قرية خرابيفشينا في منطقة سومي الأوكرانية، وقريتي نوفوأندرييفكا وروبيزني في منطقة دونيتسك.
وقالت الوزارة إنها استهدفت مركزا للخدمات اللوجستية في منطقة كييف كانت تخزن فيه مكونات لصواريخ باليستية.
من جهته، قال ألكسندر دروزدينكو حاكم منطقة لينينجراد الروسية، اليوم الأحد، إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في منطقة صناعية ببلدة كيريشي جراء هجوم بطائرات درونز على لينينجراد.
وقال عبر تطبيق تليجرام "يجري حاليا تقييم آثار الحريق".
وأضاف دروزدينكو أن عدة مبان سكنية تعرضت لأضرار جراء الهجوم، وأنه تم إسقاط 62 طائرة درونز.