روسيا تستعد لشن ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

أعلنت ​وزارة الدفاع ‌الروسية، اليوم الأحد، أن ​القوات ​الروسية بدأت الاستعدادات لشن ضربات ​واسعة النطاق ​ضد منشآت الطاقة الأوكرانية ردا ​على ​الهجمات التي استهدفت البنية ‌التحتية المدنية وقطاع الطاقة في روسيا.

وأضافت ​أن ​القوات الروسية واصلت ​طوال الليل ​شن ضربات منسقة ضد منشآت ​الصناعة ​الدفاعية الأوكرانية، حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وفي سياق متصل، قالت وزارة ‌الدفاع الروسية عبر قناتها على ​تليجرام، أمس ​السبت، إن القوات الروسية سيطرت على ​قرية خرابيفشينا ​في منطقة سومي الأوكرانية، وقريتي نوفوأندرييفكا وروبيزني ​في منطقة ​دونيتسك.

وقالت الوزارة إنها استهدفت ‌مركزا للخدمات اللوجستية في منطقة كييف كانت تخزن ​فيه ​مكونات لصواريخ باليستية.

من جهته، قال ​ألكسندر دروزدينكو ‌حاكم منطقة لينينجراد الروسية، ​اليوم الأحد، ​إنه تم إخماد الحريق الذي ​اندلع في ​منطقة صناعية ببلدة كيريشي جراء ​هجوم بطائرات ​درونز على لينينجراد.

وقال ‌عبر تطبيق تليجرام "يجري حاليا تقييم آثار الحريق".

وأضاف ​دروزدينكو ​أن عدة مبان سكنية ​تعرضت ​لأضرار جراء الهجوم، وأنه تم إسقاط ​62 ​طائرة درونز.