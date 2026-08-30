الأمم المتحدة: إصابة 1040 فلسطينيا في هجمات للمستوطنين منذ بداية 2026

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية «أوتشا» أن نحو 1040 فلسطينيًا أصيبوا في هجمات للمستوطنين منذ 2026.

وبحسب ما نشرته وكالة «صفا»، وثق المكتب في بيان يوم الأحد، أكثر من 1540 اعتداءً للمستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية 2026.

وذكر أن 80 اعتداءً للمستوطنين نُفذت خلال الأسبوعين الثاني والثالث من أغسطس، أسفرت عن وقوع إصابات.

وأشار المكتب الأممي إلى أن ثلاث عائلات فلسطينية في بلدة قصرة لا تزال معزولة.

وفي وقت سابق، ندد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، بعدما هاجم العشرات منهم بلدة قُصرة الفلسطينية، السبت، في أحدث حلقة من التوترات المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ففي خطوة نادرة من نوعها، استنكر نتنياهو ما وصفه بـ«أعمال عنف إجرامية» ارتُكبت في قريتين فلسطينيتين، السبت. ووصف المستوطنين بأنهم «عدد قليل من مثيري الشغب الذين ينتهكون القانون».

وندّد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بأعمال العنف التي وصفها بأنها «تجاوز للخط الأحمر من قبل منتهكي القانون الذين يتصرفون بما يتناقض تماماً مع قوانين وقيم دولة إسرائيل»، ورأى أن ما حدث «وصمة عار على جبين إسرائيل».

ودعا هرتسوج الحكومة والأجهزة الأمنية والقضاء وسلطات إنفاذ القانون إلى العمل «بكل الوسائل المتاحة وبتنسيق كامل لاجتثاث هذه الظاهرة المشينة وتقديم مثيري الشغب إلى العدالة الكاملة».