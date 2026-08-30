وزير الخارجية السوري يصل العاصمة الليبية طرابلس لإعادة افتتاح سفارة دمشق

وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة تهدف إلى إعادة تنشيط العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي لـ«تلفزيون سوريا».

وقال المصدر إن الشيباني سيعيد، خلال الزيارة، افتتاح السفارة السورية في طرابلس، في خطوة تمهّد لاستئناف العمل الدبلوماسي وتعزيز التواصل الرسمي بين سوريا وليبيا.

ومن المقرر أن يلتقي الشيباني، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في عدد من المجالات.

وأضاف المصدر أن الجانبين سيوقّعان اتفاقية اللجنة العليا السورية–الليبية المشتركة، بهدف وضع إطار للتعاون والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وفي يونيو الماضي، أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية، برئاسة مدير الإدارة القنصلية محمد العمر، زيارة إلى مقر السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس، للاطلاع على التجهيزات النهائية الخاصة بالمبنى، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإعادة افتتاح السفارة واستئناف عملها الدبلوماسي.

وحينها وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية، أن الجولة شملت متابعة أعمال البنية التحتية والتجهيزات التقنية والرقمية، مشيرة إلى أن العمل مستمر لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة تمهيداً لافتتاح السفارة في أقرب وقت ممكن.