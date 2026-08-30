تراجع متوسط صادرات النفط اليومية عبر مضيق هرمز إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميًا خلال الأيام السبعة الماضية، وفق بيانات «تانكر تراكرز»، في مؤشر على استمرار الضغوط التي تواجه حركة شحن الخام عبر الممر المائي الحيوي.

وبحسب وكالة «بلومبرج»، يُقارن المستوى الحالي بمتوسط بلغ نحو 9.8 مليون برميل يوميًا خلال فترة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، ما يعني أن الصادرات عبر المضيق تقل حاليًا بنحو 6 ملايين برميل يوميًا، أو أكثر من 60%، عن متوسط تلك الفترة.

وأصبح مضيق هرمز أحد أبرز مؤشرات المأزق الأمريكي، فالولايات المتحدة لم تستطع إعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها السابقة قبل الحرب، وفي الوقت نفسه لا تريد الذهاب إلى مواجهة أكثر خطورة قد تتطلب عمليات عسكرية أوسع.

وانحسرت أعداد السفن العابرة لمضيق هرمز بشكل كبير مقارنة بفترات ما قبل الحرب. وتشير صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إلى أن متوسط العبور انخفض إلى نحو 12 سفينة يوميا، مقابل 130 قبل الحرب.

كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، استنادا إلى بيانات شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة السلع والشحن، أن عدد السفن التي عبرت المضيق لم يتعد في أحد أيام الأسبوع الجاري 5 سفن.

ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ما جاء في تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بشأن إخراجهم لـ130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز في آخر 14 يوما.

وقال مسئول أمني إيراني لقناة «برس تي في» المحلية «إن الادعاءات المتعلقة بنقل كميات كبيرة من النفط عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز تتعارض مع الواقع على الأرض، وتمثل تكتيكا أمريكيا لخفض أسعار الطاقة».