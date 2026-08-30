اليونان تستعد لإبرام أكبر صفقة تصدير عسكرية في تاريخ إسرائيل

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توقع اليونان، غدًا الاثنين، صفقة عسكرية مع إسرائيل بقيمة 3.6 مليار دولار، للتزود بنظام دفاع جوي متعدد الطبقات، حسبما أفادت صحيفة «جيروسالم بوست».

ووصفت الصحيفة الإسرائيلية الاتفاق الذي سيوقع في تل أبيب وتطلق عليه اليونان اسم «درع أخيل»، بأنه «أكبر صفقة تصدير عسكرية في تاريخ إسرائيل»، علما أن التفاوض على إتمامها استمر 3 سنوات.

وقالت إن اليونان ستستخدم أنظمة الدفاع الإسرائيلية ضد «التهديدات المحتملة من تركيا وإيران».

وسيوقع الاتفاق وفد يوناني مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، لشراء أنظمة دفاع جوي بقيمة 3.6 مليار دولار، وهو مبلغ يقل قليلا عن التقديرات السابقة.

وتأتي هذه الصفقة القياسية لتنعش خزائن شركات التصنيع العسكري الصهيونية المملوكة للحكومة مثل «رافائيل» و«صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية (IAI)»، اللتين تشاركان في تمويل وتغذية جيش الاحتلال بالأسلحة والذخائر الفتاكة المستخدمة في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما تتزامن هذه الشراكة الأمنية مع تصاعد وتيرة خروقات جيش العدو الميدانية للتهدئة بغزة عبر قصف خيام ومستودعات أدوية المستشفيات، مما يبرز اتساع جبهة تسويق واختبار الأسلحة الصهيونية دوليًا على حساب دماء وجثامين أكثر من 73 ألف شهيد فلسطيني.