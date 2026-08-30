الأمم المتحدة: إغلاق أكثر من 100 مركز صحي في أفغانستان

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تقول الأمم المتحدة إن خفض التمويل للعمليات الإنسانية في أفغانستان أجبر على إغلاق أكثر من 100 مركز صحي.

وقالت ميليسا فليمنج، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الاتصالات العالمية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن عمليات الإغلاق تأتي فيما تواجه أفغانستان أزمة متفاقمة فيما يتعلق بسوء تغذية الأطفال، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وحذرت من أن 7ر3 مليون طفل بمختلف أنحاء البلاد يعانون من سوء تغذية حاد، بما في ذلك حوالي مليون طفل يعانون من أشكال حادة ومهددة للحياة بسبب تلك الظروف.

وأضافت فليمنج أن إغلاق المنشآت الصحية جعل من الصعب بشكل كبير للأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد الحصول على علاج أساسي وغذاء علاجي وخدمات تغذية حيوية أخرى.

تأتي عمليات الإغلاق في أعقاب أشهر من تصاعد التحذيرات من وكالات الأمم المتحدة بأن التمويل الإنساني لأفغانستان تراجع بشكل حاد، مما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص برامج الصحة والتغذية والمساعدة الطارئة بمختلف أنحاء البلاد.