ضبط 9 متهمين باستغلال الأطفال فى التسول بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 9 أشخاص، رجلين و7 سيدات، لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، بنطاق محافظة الجيزة.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الأحد إنه ضبط برفقة المتهمين 14 طفلًا من المعرضين للخطر، حال قيامهم بالتسول وبيع السلع بأسلوب إلحاحي، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتابعت الداخلية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات القانونية بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية.