زيلينسكي: 38 قتيلا وأربعة مفقودين جراء غارة روسية على كييف

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن عدد القتلى إثر غارة روسية على مستودع ذخيرة ‌في العاصمة كييف ارتفع إلى 38 قتيلا، ولا يزال البحث جاريا عن أربعة أشخاص في عداد المفقودين.

وقع هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف هذا العام في وقت ⁠متأخر من مساء يوم الجمعة، إذ كثفت موسكو هجماتها على كييف خلال الأيام الماضية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

واستهدف هجوم يوم الجمعة منشأة عسكرية تضم قذائف مدفعية وألغاما وطائرات بدون طيار (درون) وذخائر أخرى.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد معظم النيران، لكن حجم ‌التلوث ⁠في المنطقة ضخم وسيستمر هذا العمل طالما لزم الأمر.

كما نشر الرئيس الأوكراني لقطات فيديو تظهر فرق الإطفاء وهي تكافح النيران وتزيل الأنقاض من المباني المدمرة.

وقال ⁠زيلينسكي إن روسيا استخدمت خلال هجماتها المكثفة على البلاد الأسبوع الماضي ما يقرب من ألفي طائرة درون ⁠هجومية، وأكثر من 1600 قنبلة من الجو و31 صاروخا، بما في ذلك صواريخ باليستية كورية ⁠شمالية.