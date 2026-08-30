كييف تعلن إسقاط 125 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر منصة «تليجرام»، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 125 من أصل 130 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجومًا على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز «إسكندر-إم»، تم إطلاقهما من منطقة كورسك الروسية، بالإضافة إلى 130 طائرة مسيرة من طراز «شاهد»، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، جرى إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريل، وميليروفو، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وكشف البيان، عن صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:30 صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 125 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة في شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 494 طائرة مسيرة فوق أراضي البلاد، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: «خلال الليلة الماضية، بين الساعة 20:00 يوم 29 أغسطس والساعة 8:00 صباح اليوم الأحد، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 494 طائرة مسيرة أوكرانية»، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأوضح البيان، أنه جرى إسقاط المسيرات فوق أراضي مقاطعات لينينجراد، وبريانسك، وبيلجورود، وكالوجا، وكورسك، وتفير، وسمولينسك، وأوريول، وبسكوف، وتولا، ونوفجورود، وروستوف، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.