توقعات بهطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء تايلاند

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في تايلاند، هطول أمطار غزيرة على الأجزاء الغربية من شمال البلاد، وعلى السهل الأوسط، والأجزاء العليا والشرقية من شمال شرق البلاد وشرقها، خلال الفترة من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل.

ونقلت صحيفة «بانكوك بوست»، عن المديرة العامة لهيئة الأرصاد الجوية، سوجونياني يافينشان، قولها اليوم الأحد، إن هطول الأمطار سيزداد خلال الأيام الأربعة المقبلة، إذ سيغطي منخفض موسمي شمال وشمال شرق البلاد، بينما ستنشط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية القوية نسبيًا فوق بحر أندامان وتايلاند وخليج تايلاند.

ومن المحتمل حدوث فيضانات مفاجئة وانزلاقات أرضية على طول الممرات المائية الواقعة بالقرب من سفوح التلال وفي المناطق المنخفضة.

ونصحت سوجونياني، القوارب الصغيرة بالبقاء على الشاطئ في الجزء العلوي من بحر أندامان؛ نظرًا لأن ارتفاع الأمواج قد يصل من مترين إلى ثلاثة أمتار، وقد يتجاوز ثلاثة أمتار خلال العواصف الرعدية.