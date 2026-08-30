روسيا تعلن السيطرة على منطقتين سكنيتين في سومي الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على منطقة فيليكي بريكول وسادكي السكنيتين في مقاطعة سومي شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن الجيش الروسي يواصل تقدمه على جميع محاور الجبهة في أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، السبت، سيطرة قواتها على 3 مناطق سكنية في مقاطعتي سومي ودونيتسك في أوكرانيا.

كما أفادت الوزارة ببدء الاستعدادات لشن هجمات واسعة النطاق على منشآت الطاقة الأوكرانية، "ردا على الهجمات المستمرة التي تنفذها إدارة كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية وقطاع الوقود والطاقة".

وأضافت أن طائرات مسيَّرة استهدفت خلال ليل السبت- الأحد في العاصمة كييف مصنعا لمنتجات الأسمنت، قالت إنه كان يُستخدم لتخزين مواد متفجرة.