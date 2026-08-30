طاقة عربية تتوسع إقليميا وتنفذ مشروع إمداد خطوط الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية بالأردن

أعلنت شركة طاقة عربية المدرجة بالبورصة المصرية، توقيعها عقدًا مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية.

وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة، أن العقد يشمل تنفيذ مشروع توريد وتنفيذ خطوط لنقل الغاز الطبيعي إلى مدينة الروضة الصناعية بمحافظة معان بالمملكة الأردنية.

وأكدت الشركة أن المشروع يأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى التوسع الإقليمي وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية من خلال الاستفادة من خبراتها في مجالات نقل وتوزيع وتنفيذ مشروعات البنية التحتية للطاقة.

وتعد شركة طاقة عربية إحدى الشركات التابعة لمجموعة القلعة للاستثمارات المالية، حيث تأسست عام 2006 وتعمل في قطاع توزيع الطاقة في مصر، ويتبعها 4 شركات هم "طاقة غاز" و"طاقة للكهرباء"، و"طاقة لتسويق المنتجات البترولية"، و"طاقة للمياه".

وكانت أعلنت شركة "طاقة عربية" في يونيو الماضي الاستحواذ على حصة بنسبة 10% من شركة "كويك فيول"، وهي كيان جديد أُسس لإدارة وتشغيل 172 محطة وقود مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وتعمل تحت العلامة التجارية "وطنية"، مع خيار الاستحواذ على 15% إضافية عند طرح الشركة في البورصة،