 275 هنديا مازالوا مفقودين في فيضانات نيبال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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275 هنديا مازالوا مفقودين في فيضانات نيبال

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الأحد 30 أغسطس 2026 - 10:35 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أغسطس 2026 - 10:35 ص

مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في نيبال، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن 275 مواطنا هنديا و128 شخصا من أصل هندي-معظمهم كانوا يقومون بزيارة مقدسة إلى جبل كايلاش وبحيرة مانساروفار ياترا الواقعين في منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين-مازلوا مفقودين.

وكانت الوزارة قد ذكرت أمس الأول الجمعة أن 320 هنديا على الأقل وأكثر من 100 شخص من أصل هندي مازالوا مفقودين، حسب صحيفة إنديان إكسبرس اليوم الأحد.

وتم إجلاء أكثر من 4400 شخص حتى الآن، فيما سابقت فرق الإنقاذ بقيادة الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها الزمن، وسط سقوط الأمطار بشكل متقطع في المناطق المتضررة من الفيضانات.

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