وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على معاناة عائلات يحاصرها المستوطنون في قصرة

زار وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، قرية قصرة جنوب نابلس، واطلع على أوضاع العائلات التي يحاصرها المستوطنون في منطقة رأس العين.

وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي، إن الوفد توجه إلى التلة المطلة على المنازل المحاصرة، واستمع إلى شرح حول معاناة العائلات، والحواجز العسكرية المحيطة بها، والاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون في القرية، والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون هناك، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وطالب الوادي بتوفير الحماية والدعم للعائلات المحاصرة، وضمان وصول المواد التموينية والمياه والكهرباء إليها دون انقطاع، والعمل على رفع الحصار المفروض عليها.

وأضاف أن ممثلي الاتحاد الأوروبي وعدوا بنقل صورة المعاناة إلى المسئولين الدبلوماسيين في بروكسل.

ويفرض المستوطنون وجنود الاحتلال الإسرائيلي حصارا على ثلاثة منازل في منطقة رأس العين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وسط معاناة الأهالي المحاصرين من نقص المياه، وحرمانهم من الدخول إلى منازلهم أو الخروج منها، عقب إعلان الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة.