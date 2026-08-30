دار الإفتاء تشارك الأزهر الشريف في اليوم العالمي للسرد القرآني

تشارك دار الإفتاء المصرية، الأزهر الشريف في فعاليات «يوم السرد القرآني»، وهي فعالية سنوية عالمية ينظمها الأزهر الشريف، يجتمع خلالها المسلمون من مختلف أنحاء العالم لتلاوة القرآن الكريم كاملًا في يوم واحد، في مشهد إيماني يجسد مكانة كتاب الله تعالى في قلوب المسلمين، ويعكس وحدة الأمة واجتماعها على تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته.

وتأتي مشاركة دار الإفتاء المصرية في هذه الفعالية تأكيدًا على عنايتها بكتاب الله تعالى، وحرصها على دعم المبادرات التي تعزز الصلة بالقرآن الكريم، وترسخ قيم التدبر والعمل بما جاء فيه، فضلًا عن توظيف المنصات الرقمية في نشر الوعي الديني الصحيح وإتاحة المحتوى الإيماني لجمهور واسع داخل مصر وخارجها.

وتبث دار الإفتاء المصرية فعاليات «يوم السرد القرآني» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بمشاركة عدد من علماء دار الإفتاء المصرية في تلاوة القرآن الكريم، بما يتيح للمتابعين من مختلف أنحاء العالم متابعة تلاوة القرآن الكريم كاملًا والمشاركة في هذا المشهد القرآني المبارك الذي يجمع المسلمين على كتاب الله تعالى.