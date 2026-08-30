إصابة مسنة برصاص الاحتلال جنوب خان يونس

أصيبت مسنة، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية بأن المسنة أصيبت برصاص الاحتلال خارج المناطق الخاضعة لسيطرتها، دون أن ترد حتى الآن تفاصيل إضافية عن طبيعة إصابتها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

وفي وقت سابق، استشهد مواطن وأصيب آخرون – الأحد- باستهداف إسرائيلي، على خان يونس وأرجاء متفرقة من قطاع غزة، مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن محمد شافعي ناصر الدين، جراء قصف إسرائيلي على حي الأمل غربي مدينة خان يونس.

وأصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي القطاع، في حين أصيب شاب بالرصاص في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وشمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف في شمالي القطاع.

واستشهد أمس السبت، 4 مواطنين وأصيب آخرون في غارات واعتداءات إسرائيلية على أرجاء متفرقة من قطاع غزة.