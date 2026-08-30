عجز جييرمو أويوس مدرب إنتر ميامي المؤقت عن إيجاد الكلمات المناسبة لوصف ليونيل ميسي بعد تسجيل صانع ​الألعاب الأرجنتيني أربعة أهداف في مباراة بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة ‌القدم للمرة الأولى ليقود فريقه إلى فوز ساحق 7-1 على مونتريال أمس السبت.

وجاءت الأهداف الأربعة التي سجلها ميسي، بالإضافة إلى تمريرة حاسمة، في وقت حرج لميامي إذ ​ساعدت الفريق على إنهاء سلسلة من خمس مباريات دون فوز ​في جميع المسابقات.

وأعاد اللاعب الأرجنتيني (39 عاما) التقدم لميامي قبل نهاية ⁠الشوط الأول بقليل ثم سجل هدفا آخر في الدقيقة 52 وأكمل ​ثلاثيته في الدقيقة 83 وتوج أداءه المذهل بضربة حرة في الوقت المحتسب ​بدل الضائع.

ويتصدر مهاجم برشلونة السابق قائمة هدافي الدوري الأمريكي حاليا برصيد 18 هدفا هذا الموسم.

وقال الأرجنتيني أويوس "لا توجد كلمات تصف جمال هذا الأداء في كرة القدم... إنه ​يفعل الكثير لدرجة أن الكلمات تعجز عن وصفه".

وأضاف"إنه يبحث باستمرار عن ​ذلك الهدف، تلك اللعبة، تلك التمريرة؛ لا أعتقد أنه لاعب كرة قدم عادي. إن ‌تحليله، ⁠كلاعب وكشخص، عميق للغاية لدرجة أن الكلمات تنفد منك".

وقاد ميسي، الفائز بكأس العالم 2022، منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم هذا العام لكن الفريق خسر أمام إسبانيا.

وقال كاسيميرو لاعب وسط إنتر ميامي لآبل.تي.في "هذا هو ما ​يعنيه وجود ميسي ​في الفريق".

وأضاف "علينا ⁠أن نستمتع بهذه اللحظات لأنه شخص ولاعب يصنع التاريخ".

انضم كاسيميرو (34 عاما) إلى ميامي في يوليو تموز بعد انتهاء ​عقده مع مانشستر يونايتد.

قضى اللاعب البرازيلي وميسي سنوات في ​ناديين على ⁠طرفي نقيض في واحدة من أشد المنافسات في عالم كرة القدم إذ كان كاسيميرو نجما في ريال مدريد وميسي في برشلونة لكنهما أصبحا الآن ⁠زميلين ​في إنتر ميامي.

وأضاف كاسيميرو "رأينا اليوم أنه علينا ​الاستمتاع بأدائه ومواصلة دعمه ومنافسته لأنه لا يزال الأفضل".

وتابع "لقد أثبت ذلك في كأس العالم. علينا ​أن نستمتع بأدائه لأننا، بوجوده، أصبحنا أقوى بكثير".