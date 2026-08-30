ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الصين خلال أول 5 شهور من عام 2026 لتصل إلى 737.6 مليون دولار، مقابل 235.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بزيادة بلغت 501.7 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 212.6%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

وبحسب الجهاز، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الصين لتسجل 8.3 مليار دولار خلال أول 5 شهور من عام 2026 مقابل 7.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بزيادة بلغت 862.1 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين خلال أول 5 شهور من عام 2026 لتسجل 9.1 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بزيادة بلغت 1.4 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 17.7%.

وجاء الوقود المعدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها فى مقدمة أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال أول 5 شهور من عام 2026 بقيمة 406 مليون دولار، يليها فواكه بقيمة 122.3 مليون دولار، ثم ألياف نسيجية بقيمة 34.6مليون دولار، وملح، كبريت، أتربة، وأحجار بقيمة 28.1 مليون دولار، وقطن بقيمة 25 مليون دولار.

فيما جاءت الآلات والأجهزة الكهربائية أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال أول 5 شهور من عام 2026 بقيمة 2 مليار دولار، يليها مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 932.3 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 445.9 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 396 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 137.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 مقابل 104 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 بنسبة ارتفاع قدرها 31.9%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 23.3 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 19.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 3.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن الصين طبقــاً لتقديرات البعثة 8000 مصري حتى نهاية عام 2024.