العاصفة الاستوائية كارينا تشتد إلى إعصار في المحيط الهادئ وقد تصبح إعصارا قويا هذا الأسبوع

قال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة الاستوائية "كارينا" اشتدت لتصبح إعصارا في المحيط الهادئ، اليوم الأحد، وقد تزداد قوتها لتصبح إعصارا قويا خلال هذا الأسبوع.

ويقع مركز الإعصار في عرض البحر بعيدا عن اليابسة، ولا يشكل تهديدا للمناطق المأهولة.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير في ميامي، أن سرعة الرياح القصوى المصاحبة لكارينا بلغت 80 ميلا (130 كيلومترا) في الساعة، مما يجعلها إعصارا من الفئة الأولى.

ويصنف الإعصار على أنه قوي بدءا من الفئة الثالثة أو أعلى.

وكانت العاصفة متمركزة على بعد نحو 820 ميلا (1325 كيلومترا) جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، وكانت تتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 15 ميلا (24 كيلومترا) في الساعة، وفق مسار متوقع يأخذه إلى مناطق أبعد في المحيط الهادئ.