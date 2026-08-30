وزير المالية الألماني يبحث مع نظرائه في مجموعة العشرين سبل إنعاش الاقتصاد

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يعتزم وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، إجراء مشاورات مع نظراء دوليين بشأن سبل إعادة الاقتصاد إلى مسار الانتعاش.

يشار إلى أن كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الحكومة الائتلافية في برلين.

وقبيل مغادرته للمشاركة في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في أشفيل بالولايات المتحدة، قال كلينجبايل، اليوم الأحد: "يتعين على الجميع أن يقدموا إسهاماتهم من أجل الحد من حالة عدم اليقين الضخمة التي تهيمن على العالم".

وأضاف كلينجبايل، أنه لهذا السبب يحث على إنهاء الحرب على إيران وضمان بقاء طرق الملاحة البحرية مفتوحة عبر مضيق هرمز.

وأكد كلينجبايل، أن الصراعات التجارية وتشوهات المنافسة تمثل "سماً بالنسبة للتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم".

وقال كلينجبايل، إن الحكومة الألمانية تعول بشكل كامل على الاستثمارات والإصلاحات.

وأضاف: "أسعى إلى ضمان ألا تعاود الأزمات العالمية التأثير علينا بنفس القوة التي أثرت بها علينا الحرب على إيران في الفترة الأخيرة".

وأوضح كلينجبايل أن تحقيق هذه الغاية يتطلب إنجاز أمور من بينها التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار في البحث والتطوير.