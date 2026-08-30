أكسيوس: مدير سي آي إيه اقترح عقد اجتماع بين ترامب وبوتين وزيلينسكي

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، السبت، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف، اقترح خلال زيارته إلى روسيا عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتحدثت مصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها لموقع "أكسيوس" بشأن زيارة راتكليف إلى العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الماضي.

وادعت المصادر أن الهدف من زيارة راتكليف كان معرفة ما إذا كان كبار مسئولي الاستخبارات الروسية قادرين على المساعدة في إقناع بوتين باستئناف المفاوضات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية.

وأضافت أن راتكليف يرى أن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) ألكسندر بورتنيكوف "شخص بنَّاء يمكنه المساعدة في إعادة إطلاق الجهود الدبلوماسية".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لموقع "أكسيوس"، إن زيارة راتكليف كانت "نشاط عمل اعتياديا، ولم يكن هدفها تحذير روسيا من شن هجمات على أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن راتكليف دعا بورتنيكوف، خلال زيارته إلى موسكو، إلى أن تتوصل روسيا إلى اتفاق مع أوكرانيا.