رجال الإطفاء اليونانيون يكافحون حريق غابات شمال البلاد

كافح رجال الإطفاء حريق غابات في شبه جزيرة بيلوبونيز شمال اليونان اليوم الأحد، فيما حذرت السلطات من خطر كبير لاندلاع حرائق الغابات في معظم أنحاء جنوب شرق اليونان، بما في ذلك جزيرتا كريت ودوديكانيس.

وقالت خدمة الإطفاء، إن مروحية لضخ المياه تساعد 21 من رجال الإطفاء على الأرض، الذين يحاولون احتواء الحريق بالقرب من قرية ديمينيو، في منطقة كورينث. ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث إصابات أو إلحاق أضرار بالممتلكات، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أخمد رجال الإطفاء، بمساعدة مروحيتين لضخ المياه بسرعة حريق غابات في منطقة فرافرونا الساحلية شرق أثينا.