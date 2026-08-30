 البحر إجازة والفرحة مستمرة.. شاطئ الفن ينظم برنامجا ترفيهيا بستانلي غدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحر إجازة والفرحة مستمرة.. شاطئ الفن ينظم برنامجا ترفيهيا بستانلي غدا

هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 30 أغسطس 2026 - 12:32 م | آخر تحديث: الأحد 30 أغسطس 2026 - 12:32 م

تستعد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، لتنظيم برنامج ترفيهي وفني غدًا الاثنين 31 أغسطس، على شاطئ ستانلي، تحت عنوان «شاطئ الفن، في محاولة لتعويض رواد شواطئ الإسكندرية عن حرمانهم من نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر.

وأكدت الإدارة في بيان اليوم، أن الحفل يبدأ في السادسة مساءً، فيما تفتح أبواب الدخول أمام الجمهور بداية من الخامسة مساءً، مع إتاحة الحضور مجانًا.

ودعت الإدارة، أهالي الإسكندرية وزوارها إلى الاستمتاع بالفعاليات الفنية والترفيهية، خاصة مع استمرار التحذيرات المتعلقة بارتفاع الأمواج ومنع النزول إلى البحر حفاظًا على سلامة المواطنين.

وقالت الإدارة في رسالتها لرواد الشواطئ: «حتى لو البحر قرر ياخد أجازة بكرة.. إحنا مش هناخد أجازة منكم»، مؤكدة أن الهدف هو توفير أجواء ترفيهية آمنة للجمهور خلال فترة اضطراب البحر.

وتأتي فعالية «شاطئ الفن» في إطار تقديم أنشطة بديلة لرواد الشواطئ خلال الأيام التي تشهد اضطرابًا في حالة البحر، بما يتيح للأسر والشباب قضاء وقت ممتع على شاطئ ستانلي دون الحاجة إلى النزول للمياه.

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