وصول أكثر من 200 مهاجر إلى إيطاليا وإعادة 71 إلى ليبيا

وصل أكثر من 200 مهاجر عبر البحر إلى الشواطئ الإيطالية خلال مطلع الأسبوع الجاري، بينما تم اعتراض 71 آخرين أعادهم خفر السواحل الليبي إلى ليبيا.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بأن حوالي 151 شخصًا وصلوا في وقت متأخر من أمس السبت وصباح اليوم الأحد إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في سبعة قوارب صغيرة.

ووصل حوالي 40 جزائريا إلى سردينيا و 33 تونسيًا إلى بانتليريا، وهي جزيرة صغيرة مثل لامبيدوسا في منتصف الطريق تقريبًا بين صقلية وتونس.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" من المحتمل أن يكون تجار البشر نقلوا المهاجرين عبر البحر على متن قوارب صيد كبيرة، وتم إجبارهم على مواصلة رحلتهم على متن قوارب صغيرة خارج المياه الإقليمية الإيطالية.

ومن ناحية أخرى، اعترضت دورية للبحرية الليبية قاربا على متنه 71 مهاجراً نجو جميعاً أمس السبت.

وذكرت البحرية الليبية: "بعد عملية بحث استمرت عدة ساعات تمكنت الدورية من العثور على قارب الهجرة المطاطي فجر اليوم الأحد، وكان على متنه 71 مهاجراً كلهم من الرجال، على بعد 45 ميلاً شمال غرب الخمس".

وأشارت إلى أن جنسيات المهاجرين توزعت إلى 27 سودانياً، و15 مصريا، و25 باكستانياً، بالإضافة إلى ثلاثة فلسطينيين وسوري واحد، لافتة إلى نقل جميع المهاجرين إلى النقطة الخاصة بحرس السواحل في مدينة الخمس.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، ازدادت أعداد المهاجرين عبر البحر لأول مرة الشهر الجاري، بعد هبوط مستمر على أساس سنوي في أعدادهم منذ بداية عام 2018.