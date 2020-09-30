إحالة فيليسيان كابوجا المتهم بالإبادة الجماعية في رواندا لمحكمة الأمم المتحدة

وافقت محكمة عليا فرنسية على إحالة المشتبه به في ارتكابه إبادة جماعية في رونادا عام 1994، فيليسيان كابوجا، للمحاكمة أمام هيئة تابعة الأمم المتحدة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء.

ويعد كابوجا أبرز المطلوبين في قضية الإبادة الجماعية الرواندية التي أسفرت آنذاك عن مقتل 800 ألف شخص واتهم غيابيا بتمويل الميليشيات العرقية التي تسببت في المذبحة، كما أنه مُثّل أمام القضاء الفرنسي بعد إلقاء القبض عليه في وقت سابق العام الجاري بضواحي العاصم الفرنسية باريس حيث كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيير-سور-سين وظل هاربا طوال 25 عاما حتى توقيفه.

ويعتبر كابوجا (الذي يبلغ من العمر 87 عامًا) أبرز المطلوبين لدى رواندا، حتى إن السلطات هناك رصدت جائزة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يلقي القبض عليه.

وكانت قد وُجهت له تهم في 1997 عن سبع جرائم من بينها الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكابها.