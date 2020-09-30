ارتفاع معدل ادخار البريطانيين أثناء فترة إغلاق كورونا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، أن البريطانيين ادخروا نحو ثلث دخولهم خلال فترة الإغلاق لاحتواء جائحة فيروس كوروونا المستجد والتي شهدت إغلاق المتاجر وتسجيل أكبر انكماش للاقتصاد البريطاني.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء البريطاني شهد الربع الثاني من العام الحالي ادخار البريطانيين 1ر29 في المئة من دخلهم وهي نسبة غير مسبوقة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيانات مكتب الإحصاء أكدت أن بريطانيا سجلت أسوأ أداء اقتصادي بين الدول المتقدمة خلال الجائحة حيث انكمش الاقتصاد البريطاني بمعدل 8ر19 في الممئة من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يقل قليلا عن التقديرات السابقة.

في الوقت نفسه فإن الدعم الحكومي لأجور العمال الذين تم منحهم اجازة بدون أجر من أعمالهم، قلص التراجع في دخول الأسرة البريطانية أثناء فترة الإغلاق، في حين كانت فرص الإنفاق أقل في ظل إجراءات الإغلاق والقيود على الحركة والانتقال. فقد تم غق محال الأنشطة غير الضرورية خلال أغلب أيام الربع الربع الثاني من العام الحالي، كما أن قطاعات الترفيه والفندقة لم تفتح أبوابها إلا في يوليو الماضي.

وتراجع إنفاق المستهلكين في بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2ر24 في المئة ليسجل 5ر80 مليار جنيه إسترليني (103 ممليارات دولار). جاء تراجع الإنفاق الاستهلاكي مدفوعا بانخفاض الإنفاق على المطاعم والفنادق والسفر الجوي والسيارات والترفيه والخدمات الثقافية.