معهد أبحاث دولي يرصد تعاظم القوة العسكرية الروسية

ذكر تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن، أن الجيش الروسي الآن أكثر قدرة من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي تشعر فيه الدول الغربية بقلق متزايد بشأن دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التدخل في الانتخابات والصراعات من أوكرانيا إلى سوريا.



وقال التقرير إنه بعد أكثر من عقد من الاستثمار والإصلاح، أصبحت القوات الروسية مجهزة بشكل أفضل وأكثر احترافًا من سابقاتها (في إشارة إلى الاتحاد السوفيتي).



ووفقًا للتقرير، فإن "القوات المسلحة الروسية هي اليوم أداة عسكرية تتمتع بالقدرة،وأن موسكو أثبتت استعدادها لاستخدامها أو التهديد باستخدامها".