يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.. مائل للحرارة نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا (على السواحل الغربية)، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.

طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، معتدل ليلا على جنوب سيناء.

طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة، لطيف ليلا على الشمال، معتدل على الجنوب.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 34 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 24

بلطيم 33 24

مطروح 29 21

السلوم 30 24

سيوة 36 23

بورسعيد 31 26

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 24

راس سدر 36 25

نخل 35 19

نويبع 36 28

طابا 34 27

كاترين 31 17

الطور 35 26

شرم الشيخ 37 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بني سويف 36 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 25

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 40 24

أسوان 42 27

ادفو 41 27

أبوسمبل 42 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 27

أبورماد 38 28

حلايب 34 27

راس حدربة 36 28