ليون يعزز صدارته للمجموعة الأولى في الدوري الأوروبي بثلاثية في بروندبي

عزز أولمبيك ليون الفرنسي صدارته ترتيب المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على مضيفه بروندبي الدنماركي اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز سبارتا براغ التشيكي 1 / صفر على ضيفه رينجرز الاسكتلندي.

ورفع ليون رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه سبارتا براغ، فيما جاء بروندبي في المركز الثالث بنقطة واحدة، وقبع رينجرز في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وجاءت الأهداف الثلاثة لليون في الشوط الثاني، حيث أحرز الكاميروني كارل توكو إيكامبي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 64 و71، فيما تكفل حسام عوار بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وفي العاصمة التشيكية براغ، حقق سبارتا انتصاره الأول في المجموعة، بتغلبه 1 / صفر على جلاسجو رينجرز.

ويدين سبارتا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ديفيد هانكو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29، قبل أن تتضاعف معاناة الفريق الأسكتلندي، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الفنلندي جلان كامارا في الدقيقة 74 لحصوله على الإنذار الثاني.