ألمانيا تدعو صربيا إلى وقف التصعيد في صراعها مع كوسوفو

دعت الخارجية الألمانية الحكومة الصربية إلى وقف التصعيد في صراعها مع كوسوفو وذلك في ضوء التوترات الأخيرة بين البلدين.

وكتبت الخارجية الألمانية على منصة إكس (تويتر سابقا)، اليوم السبت، أنه لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من التصعيد بين صربيا وكوسوفو، وأضافت :" المهم أن تخفض صربيا دون إبطاء من حجم قواتها على الحدود".

وتابعت الخارجية أن برلين وشركاءها "على اتصال مكثف" مع كافة الأطراف، وطالبت باستئناف العملية السياسية "بشكل عاجل".

وكانت واشنطن أعربت أمس الجمعة عن قلقها حيال الحشد غير المعتاد للقوات الصربية على الحدود مع كوسوفو؛ وأجرى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش الذي نفى حشد أجزاء كبيرة من القوات ووصف ما يتردد عن ذلك بأنه "أكاذيب".

كانت التوترات الجديدة بين بلجراد وبرشتينا تصاعدت مطلع الأسبوع الماضي، ووصلت إلى ذروتها يوم الأحد الماضي عندما قامت وحدة كوماندوز صربية تتكون من 30 رجلا مدججين بالأسلحة بعبور الحدود من صربيا لدخول قرية بانيسكا القريبة من ميتروفيتشا شمال كوسوفو، واشتبكوا في معركة بالأسلحة النارية مع شرطة كوسوفو، ما أصرف عن مقتل ثلاثة مهاجمين صربيين وشرطي كوسوفي.

يذكر أن إقليم كوسوفو الذي يكاد يكون سكانه حاليا من الألبان فقط كان انفصل عن صربيا في عام 1999 بدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأعلن استقلاله في عام 2008، واعترفت أكثر من 100 دولة من بينها ألمانيا باستقلال كوسوفو، وفي المقابل تطالب صربيا باسترداد الإقليم مرة أخرى.