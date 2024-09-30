الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف للحوثيين في الحديدة باليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان تنفيذ عملية جوية واسعة النطاق اليوم الأحد، حيث ضرب ما وصفه بـ "أهداف عسكرية يسيطر عليها الحوثيون في اليمن"، على بعد حوالي 1800 كيلومتر (1120 ميلا) من حدود إسرائيل.

وقال البيان ""ركزت الغارات الجوية على البنية التحتية العسكرية الرئيسية في منطقتي رأس عيسى والحديدة، بما في ذلك محطات الطاقة والميناء المستخدم لاستيراد النفط. وكان نظام الحوثيين المدعوم من إيران يستخدم هذه المرافق لنقل الأسلحة والإمدادات العسكرية، بما في ذلك النفط، إلى قواتهم"،بحسب صحيفة"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وكان تقرير إخباري قد أفاد بأن غارات إسرائيلية هاجمت اليوم الأحد أهدافا للحوثيين باليمن.

وقالت قناة المسيرة الحوثية على منصة إكس "إن غارات العدو الإسرائيلي استهدفت مينائي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي كهرباء الحالي والكثيب".

كانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، قد أعلنت أمس السبت، استهداف مطار في إسرائيل بصاروخ باليستي، أثناء وصول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان"استهدفنا مطار يافا المسمى إسرائيليًا "بن جوريون" أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو بصاروخ "فلسطين 2" الباليستي".

وقبل تصريح العميد سريع ، قال الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن .