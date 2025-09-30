دراسة: الأرض تعكس ضوء الشمس بشكل أقل

أصبحت الأرض أكثر ظلاما خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2024، مما يعني أنها تعكس ضوء الشمس بشكل أقل، حسبما أفاد فريق بحثي في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم".

وكشفت الدراسة التي نشرت اليوم الاثنين أن هذا التطور أكثر وضوحا في نصف الكرة الشمالي مقارنة بنصف الكرة الجنوبي.

واكتشف فريق بقيادة نورمان لوب من مركز أبحاث لانجلي التابع لوكالة ناسا في هامبتون بولاية فيرجينيا الأمريكية هذا التفاوت غير المعروف سابقا بين نصف الكرة الشمالي والجنوبي بعد تحليل بيانات الأقمار الاصطناعية .

وكتبت مجموعة البحث أنه بشكل عام، يكتسب نصف الكرة الجنوبي طاقة إشعاعية في الجزء العلوي من الغلاف الجوي في المتوسط، بينما هناك خسارة صافية في نصف الكرة الشمالي.

ومع ذلك، أشارت دراسات سابقة إلى أن هذا الخلل يقابله الدوران في الغلاف الجوي والمحيطات والذي ينقل الطاقة عبر خط الاستواء من نصف الكرة الجنوبي إلى نصف الكرة الشمالي.