تسليم 30 نموذج 8 للمواطنين بمركز شبراخيت ضمن جهود البحيرة لإنهاء ملفات التصالح

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تواصل الجهود لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح وتسليم النماذج النهائية لمستحقيها، بما يضمن الشفافية والالتزام بالقانون.

وذكرت عازر في بيان لها اليوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت سلما نموذج (😎 دائم لعدد 30 من المواطنين وذلك بعد انتهاء الاجراءات وإستكمال الأوراق المطلوبة، وضمن الجهود المبذولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء.

وتهيب محافظة البحيرة بجميع المواطنين الذين لم يتقدموا بعد للتصالح إلى سرعة اتخاذ هذه الخطوة المهمة، فالتقدم للتصالح لا يضمن فقط حقوقكم القانونية، بل يسهم أيضاً في تعزيز الإستقرار والتنمية في المجتمع.