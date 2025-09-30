توني بلير تعقيبا على مقترح ترامب: خطة ذكية وشجاعة إنهاء الحرب في غزة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني اتلأسبق توني بلير، ترحيبه بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصفخا بـ"الشجاعة والذكية" لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ووفق خطة ترامب، سيكون توني بلير عضوا في مجلس إشرافي على لجنة الحكم الفلسطينية في غزة، تسمى "لجنة السلام".

وقال بلير، تعقيبا على الخطة التي أعلنها ترامب مساء الاثنين: الموافقة على خطة ترامب ستنهي الحرب وتتيح تقديم إغاثة فورية لغزة.

وفي وقت سابق الاثنين، قال ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهما اتفقا على خطة لإنهاء الحرب في غزة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت حركة حماس ستوافق على شروط هذه الخطة.

ووضع ترامب خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس وإقامة حكم ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب، وتنص خطة ترامب على إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب ويشمل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ولا تتطلب الخطة مغادرة سكان غزة للقطاع وتدعو إلى إنهاء الحرب فورا إذا وافق كلا الجانبين على ذلك. كما تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل للخطة.

وقال ترامب إن إسرائيل ستحظى بـ"الدعم الكامل" من الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات لهزيمة حماس إذا لم تقبل اتفاق السلام المقترح.