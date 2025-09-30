المجلس الأعلى للثقافة يفتح باب التقدم لجوائز الدولة التشجيعية لعام 2026

يعلن المجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة التشجيعية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم القانونية والاقتصادية لعام 2026، وذلك في الفروع والموضوعات المعلن عنها، خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2025، بإجمالي قيمة مالية تبلغ مليونا وستمائة ألف جنيه.

أولا: الفنون

1. عزف الفيولينة.

2. تصميم الأزياء للسينما.

3. فيلم أو أغنية رسوم متحركة لطفل ما قبل المدرسة.

4. الإخراج المسرحي.

5. العمل المعماري الأول - إبداع بدايات الممارسة في المباني السكنية.

6. مؤلف في إحدى موضوعات المعارف الشعبية (المياه – الأغذية والأطعمة – الزراعة).

7. الإناء الخزفي بدون استخدام عجلة الخزاف (الدولاب).

8. النزعة الكاريكاتيرية في التصوير (Painting).

ثانيا: الآداب

1. رواية الواقع المعاصر.

2. مجموعة القصة القصيرة جدا.

3. ديوان شعر الفصحى.

4. النص المسرحي الشعري.

5. الدراسات النقدية في مجال الشعر.

6. دراسة في المعاجم والظواهر اللغوية الجديدة.

7. الترجمة من اللغات اللاتينية إلى العربية في الإبداع الأدبي.

8. الترجمة من العربية إلى اللغات اللاتينية في الإبداع الأدبي.

ثالثا: العلوم الاجتماعية

1. التاريخ والآثار وحفظ التراث (المادي واللامادي).

2. الجغرافيا والبيئة ونظم المعلومات الجغرافية.

3. الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا.

4. العلوم التربوية وعلم النفس.

5. الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

6. العلوم الإدارية وتطبيقاتها.

7. الوثائق والمكتبات والمتاحف والنشر.

8. الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

رابعا: العلوم الاقتصادية والقانونية

1. الرقمنة والشمول المالي.

2. تقنية البلوك تشين.

3. الحماية القانونية لنتاج الذكاء الاصطناعي.

4. التنظيم القانوني للخيارات (Options) في عمليات البنوك.

5. علاقات دول الخليج بإيران ودورها في المنطقة.

6. مستقبل الدور الإقليمي لمصر.

7. أثر التوظيف السياسي للدين على قضية المواطنة.

8. المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

شروط التقدم

• أن يكون المتقدم من مواطني جمهورية مصر العربية.

• التقدم بالإنتاج إلى المجلس الأعلى للثقافة (الإدارة العامة للجوائز والمسابقات) – 1 شارع الجبلاية، الأوبرا – الجزيرة – القاهرة، في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2025.

• تقديم:

• أربع نسخ من الإنتاج (لا يُسترد).

• سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد عن صفحتين.

• صورة بطاقة الرقم القومي.

• صورة شخصية حديثة.

• خطاب من البنك برقم الحساب البنكي (أو إقرار بالموافقة على تحويل قيمة الجائزة عبر البريد المصري).

• نسخة محملة على أسطوانة مدمجة (السيرة الذاتية ملف Word).

• إذا كان الإنتاج في أحد فروع الفنون: تقديم إفادة معتمدة بتاريخ العرض أو التنفيذ من الجهة المنفذة، مع بيانات تفصيلية عن العمل.

• ألا يكون المتقدم قد حصل من قبل على جائزة الدولة التشجيعية في أي فرع.

• أن يكون المتقدم دون سن الأربعين في أول أكتوبر من عام الإعلان.

• لا يحق التقدم في أكثر من فرع واحد.

• في حالة التفويض: أن يكون بتوكيل رسمي موثق.

شروط الإنتاج المقدم

• أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة يضيف للعلم أو الفن جديدا.

• أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ الإعلان.

• ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل (جائزة الدولة) ما لم يتضمن إضافات جديدة.

• ألا يكون رسالة علمية أو قد سبق حصوله على جائزة أخرى.

• في حالة الأبحاث الأكاديمية: تقديم تقرير نسب الاقتباس معتمدًا من المجلس الأعلى للجامعات.

• في حالة الأبحاث المشتركة: تقديم إفادة بنسب المشاركة، وموافقة باقي المشاركين على التقدم منفردا.