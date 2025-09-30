 التلفزيون الإيراني: إعادة 120 إيرانيا محتجزين في أمريكا بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 4:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

التلفزيون الإيراني: إعادة 120 إيرانيا محتجزين في أمريكا بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني

وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية الإيرانية
طهران - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 4:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 4:35 م

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن 120 إيرانيا محتجزين في الولايات المتحدة بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني سيتم إعادتهم إلى إيران خلال الأيام المقبلة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلا عن المدير العام للشؤون البرلمانية بوزارة الخارجية الإيرانية، حسين نوش آبادي، إن نحو 400 إيراني سيعودون إلى البلاد في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن أول طائرة تقل هؤلاء الإيرانيين ستصل خلال يوم أو يومين.

ولم تقر الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق ترحيل مع إيران.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أول من أورد نبأ الترحيل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك