قاض يوقف خطة إدارة ترامب لإلغاء مئات الوظائف في وكالة تشرف على صوت أمريكا

وافق قاض اتحادي يوم الاثنين على تعليق مؤقت لخطة إدارة الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى إلغاء مئات الوظائف في الوكالة المشرفة على "صوت أمربكا"، وهي الهيئة الإعلامية الممولة من الحكومة والتي تأسست لمواجهة الدعاية النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقضى القاضي الاتحادي رويس لامبرث في واشنطن العاصمة بأن الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي لا يمكنها المضي في خفض القوة العاملة المقرر أن يشمل إلغاء 532 وظيفة لموظفين حكوميين بدوام كامل اليوم الثلاثاء، وهو ما يمثل الغالبية الساحقة من كوادرها المتبقية.

وكانت كاري ليك، الرئيسة التنفيذية بالإنابة للوكالة، قد أعلنت في أواخر أغسطس/آب أن تقليص الوظائف سيدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء. لكن حكم القاضي أبقى على الوضع القائم داخل الوكالة إلى حين البتّ في الطلب الأساسي المقدّم من المدعين لوقف عملية الخفض.