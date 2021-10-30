قادة مجموعة العشرين يعربون عن اقتناعهم بالامتثال للاتفاق النووي مع إيران

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، قضية الاتفاق النووي الإيراني مع قادة مجموعة الدول العشرين ، خلال قمتهم المقامة حاليًا بالعاصمة الإيطالية روما.

وأعربت قادة مجموعة العشرين، خلال بيان مشترك أوردته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية، عن اقتناعهم بأنه من الممكن التوصل إلى تطبيق وتفاهم يتعلق بالإمتثال الكامل للاتفاق، وأنه من الممكن استعادته على وجه السرعة.

وبثت الشبكة لقطة حيث يقف بايدن إلى جانب المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ليتم التقاط صورة رسمية لهم بعد ختام لقائهم بشأن القضية.

ويعد اللقاء أحد أهم اللقاءات المهمة التي جرت خلال فعاليات القمة اليوم السبت.

وكانت الولايات المتحدة قد خرجت -خلال عام 2018- من الاتفاقية الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، لتعيد فرض العقوبات الصارمة على إيران بما في ذلك على صادراتها النفطية التي تمثل عماد اقتصادها بهدف وقف تلك الصادرات تماما وخنق إيران.