أمطار غزيرة وطقس رعدي بمطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، وعدد من مراكز محافظة مطروح، أمطارا غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتعرضت مدينة مرسى مطروح لأمطار غزيرة وطقس رعدي شديد، وسط توقعات بتعرض عدة مناطق بالجمهورية لأمطار شديدة.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الفترة الحالية تشهد تقلبات جوية بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على شاشة "dmc"، مساء الجمعة، أنّ هذه التقلبات يصبحها تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، مع هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وأوضح أنّ الأمطار ستهطل على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مشيرًا إلى أنّ هطول الأمطار في هذا التوقيت من العام أمر طبيعي.

وأشار إلى أنّ أمس الجمعة شهد هطول أمطار رعدية ومتوسطة على محافظات مطروح وكفر الشيخ والبحيرة، مؤكدًا أن حالة عدم الاستقرار التي وصفها بـ"غير القوية"، مستمرة خلال الأيام المقبلة.

وأكّد شاهين، أنّ هيئة الأرصاد تعلن بشكل يومي عن المناطق المعرضة لهطول الأمطار، حيث من المتوقع هطولها اليوم السبت من متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على بعض المناطق، لا سيّما المناطق المطلة على البحر المتوسط.

وحدّد هذه المناطق، وتشمل مطروح والإسكندرية ورشيد وبطيم والبحيرة وكفر الشيخ.