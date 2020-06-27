قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كريستيان جيمس، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب ما يجري حاليًا في السودان، معلقًا: «لدينا مخاوف وقلق بشأن ما يحدث في السودان».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الغد»، مساء السبت، أن «الموقف الأمريكي واضح للغاية بشأن أوضاع السودان»، متابعًا: «استنكرنا الاستيلاء العسكري على القيادة والآن ندعو إلى إعادة الحكومة الانتقالية».

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تتكاتف مع الشعب السوداني والذي لديه طموحات ديمقراطية وقوية للغاية، فضلًا عن أنها تدعم الشعب وتستمر في مراقبة ما يحدث»، موضحًا أن بلاده مستمرة في اتصالاتها مع الأطراف المعنية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن «الديمقراطية والمسار الديمقراطي في السودان مهم للولايات المتحدة ونبذل»، مؤكدًا أن بلاده تبذل الجهود الضرورية والدبلوماسية والواسعة من أجل تحقيق الأمر.

وقال القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنّه تم إبعاد رئيس الحكومة المقال عبد الله حمدوك عن منزله في بداية الحراك والتغيير لحمايته قبل أن يتم استهدافه.

وأضاف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم السبت: «كانت لدينا معلومات أنه ربما سيحدث استهداف في اللحظة الأولى في بداية الحراك والتغيير، لذلك أثرنا أن نحتفظ به بعيدا».

وتابع: «بدأت بالفعل بعض المجموعات بالتوافد لمنزله وكان موجودا في منزله، ولكن بعدما شعرنا بعض التحرك أبعدناه عن منزله، والآن عاد إلى منزله مرة أخرى».

وسبق أن أعلن البرهان، حل مجلسي الوزراء والسيادة الحاكمين للفترة الانتقالية في البلاد، متهما المكون المدني في السلطة بـ«التآمر والتحريض ضد الجيش».