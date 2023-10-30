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اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وعددهم 17 إدارة تعليمية.

جاء ذلك خلال عرض الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم مذكرة تفصيلية بالحركة.

وأوضح المحافظ، أن حركة تنقلات وتصعيد مدير الإدارات والوكلاء تمت بناءً على تقييم لجنة القيادات بالمحافظة، والتي تضم أعضاء من الجهات المعنية مختصين في تقييم أداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى عقد اختبارات لجميع مديري الإدارات والوكلاء والمتقدمين الجدد علي أسس من الشفافية والكفاءة لاختيار الأفضل من حيث الكفاءة المهنية، وانتقاء الأفضل منهم للقيادة وفقا لمعايير الجودة والإدارة والقدرة على القيادة وتحقيق رؤية التطوير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية.

وأكد ضرورة إعادة هيكلة وتدوير مديري الإدارات والعاملين في جميع القطاعات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالجهاز التنفيذي للمحافظة؛ لضمان تقديم الخدمة للمواطنين وإنجاز الأعمال على أكمل وجه.

والجدير بالذكر أن حركة تنقلات وتكليف مدير الإدارات التعليمية شملت:

"تكليف أحمد يحيى أحمد إسلام للعمل مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية بدلا من تسيير أعمال مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، ونقل عادل فؤاد علي إبراهيم من مدير إدارة أجا التعليمية للعمل مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية، والإبقاء على عماد عيد الدوماني مديرا لإدارة طلخا التعليمة.

وتكليف محمد عبد الرحمن القصبي وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية للعمل مدير إدارة بلقاس التعليمية، وتكليف محمد إبراهيم محمد إبراهيم للعمل مديرا لإدارة السنبلاوين التعليمية بدلا من تسيير اعمال مدير إدارة السنبلاوين.

وتكليف كمال إبراهيم عبد القادر وكيل إدارة منية النصر التعليمية مديرا لإدارة شربين التعليمية، وتكليف شوقي علي الجوهري مديرا لإدارة ميت غمر التعليمية بدلا من تسيير أعمال مدير إدارة ميت غمر.

ونقل عرفة حسين رمان من مدير إدارة الجمالية التعليمية للعمل مديرا لإدارة أجا التعليمية، ونقل إيهاب فتح الله من العمل مديرا لإدارة بني عبيد التعليمية للعمل مديرا لإدارة دكرنس التعليمية.

والإبقاء على السيد إبراهيم درويش مديرا لإدارة تمي الإمديد التعليمية، والإبقاء على محمد معاطي عطية مديرا لإدارة نبروه التعليمية.

وتكليف حسام محمد عبد الحميد وكيل إدارة طلخا التعليمية لتسيير أعمال مدير إدارة منية النصر لحين شغلها قانونا، ونقل أشرف محمد الغرباوي من العمل مدير إدارة بلقاس التعليمة للعمل مدير إدارة بني عبيد التعليمية، وتكليف محمد عبد المنعم عبد العزيز وكيل إدارة ميت سلسيل التعليمية للعمل مدير إدارة الجمالية التعليمية، ونقل رضا محمد عبده صبح المكلف بتسيير أعمال مدير إدارة المطرية التعليمية للعمل مدير إدارة ميت سلسيل التعليمية.

وتكليف إبراهيم أحمد الشربيني عصر للعمل مديرا لإدارة المنزلة التعليمية بدلا من تسيير أعمال مدير إدارة المنزلة، وتكليف محمود فوزي الصغير وكيل إدارة المطرية التعليمية للعمل مدير إدارة المطرية التعليمية.

والجدير بالذكر أن حركة تنقلات وتكليف وكلاء الإدارات التعليمية شملت: "نقل طارق أنور عبده محفوظ من وكيل إدارة بني عبيد التعليمية للعمل وكيل إدارة غرب المنصورة التعليمية، وتكليف إبراهيم جمعة منصور اخصائي خبير تكنولوجيا بمديرية التربية والتعليم للعمل وكيل إدارة شرق المنصورة التعليمية.

ونقل سعاد محمد أبو عيش من العمل تسيير أعمال وكيل إدارة شربين التعليمية للعمل وكيل إدارة طلخا التعليمية، وتكليف محمد يحيى حجاج معلم خبير لغة إنجليزية بإدارة غرب المنصورة للعمل وكيل إدارة بلقاس التعليمية، ونقل محمد عبد الله شعبان من العمل وكيل إدارة غرب المنصورة التعليمية للعمل وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية، وتكليف آمال السيد أحمد معلم خبير اقتصاد منزلي بإدارة نبروه التعليمية للعمل وكيل إدارة شربين التعليمية.

وتكليف عبد الحميد إبراهيم شعيب للعمل وكيل إدارة ميت غمر التعليمية بدلا من تسيير أعمال وكيل إدارة ميت غمر التعليمية، ونقل عبد العظيم أحمد هلال من العمل وكيل إدارة شرق المنصورة التعليمية للعمل وكيل إدارة أجا التعليمية، والإبقاء على ممدوح محمد أبو العز

وكيلا لإدارة دكرنس التعليمية.

وتكليف عبد القادر عسكر سالم أخصائي خبير اجتماعي بإدارة السنبلاوين للعمل وكيل إدارة تمي الأمديد التعليمية، وتكليف أنور الحسانين محمد عبد اللا للعمل وكيل إدارة نبروه التعليمية بدلاً من تكليفه بتسيير أعمال وكيل إدارة نبروه التعليمية.

وتكليف صابرين المهدي عبد المطلب أخصائي خبير صحافة وإعلام بإدارة منية النصر للعمل وكيل إدارة منية النصر التعليمية، وتكليف ليلى معروف صالح معلم خبير لغة إنجليزية بإدارة دكرنس

للعمل وكيل إدارة بني عبيد التعليمية.

والإبقاء على الشحات إبراهيم السيد وكيلا لإدارة الجمالية التعليمية، وتكليف محمد علي إبراهيم أخصائي أول أ اجتماعي بإدارة غرب المنصورة للعمل وكيل إدارة ميت سلسيل التعليمية.

وتكليف المأمون أحمد العدل أخصائي خبير صحافة وإعلام بإدارة أجا للعمل وكيل إدارة المنزلة التعليمية، ونقل أحمد الخضر مجاهد من العمل وكيل إدارة المنزلة التعليمية للعمل وكيل إدارة المطرية التعليمية.