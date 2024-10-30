برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تقيم وزارة الثقافة المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، 11 نوفمبر المقبل، بمحافظة الإسماعيلية.

المؤتمر تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت عنـوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور".. "دورة الكاتب جمال الغيطاني".

ويعقد المؤتمر برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، والأمين العام للمؤتمر الشاعر ياسر خليل.



يشارك في المؤتمر أكثر من 450 أديبا وباحثا وناقدا وإعلاميا ونخبة من الشخصيات العامة بالإضافة إلى ممثلي أندية الأدب والأمانة والمكرمين.

محاور المؤتمر

يأتي المؤتمر في عدة محاور تضم عدة جلسات بحثية وحلقات نقاشية:

المحور الأول: "الأمن الثقافي ومكتسبات أكتوبر": ويناقش أبحاث: "الأمن الثقافي بين الوطنية والوطنية الافتراضية" الدكتورة دعاء شديد، "الفكاهة الشعبية السياسية خلال فترة حرب أكتوبر وعلاقتها بالأمن الثقافي" الدكتورة أسماء عبد الهادي، "أثر الثقافة في هوية الحدود وأمنها.. قراءة في ضوء السيميائيات الثقافية" فاطمة الزهراني، "الأمن الثقافي ومكتسبات حرب أكتوبر 1973" محمد سيد ريان

المحور الثاني: "أكتوبر في الأدب العربي المعاصر (السرد، الشعر بنوعيه، المسرح) ويناقش أبحاث:

"صوت المعركة في القصيدة الحديثة .. قراءة في الشعر المحارب والشعراء المقاتلين فى حرب أكتوبر 1973م" رأفت السنوسي، "سردية الحرب.. البنية والدلالة.. قراءة في أربع روايات مختارة" الدكتور شريف صالح، "رواية الحرب بين "الإرث المقدس"، و"الظلال القاتمة" ..سرابيوم نموذجًا" محمد عطية محمود، "الحرب طريق السلام" الدكتور محمد حسن نصار.

المحـور الثالث: "أكتوبر فى الفنون المرئية والمسموعة" ويناقش أبحاث: "هنا القاهرة.. صوت نصر أكتوبر المجيد عبر أثير الإذاعة المصرية، ورقة بحثية في: دور الإعلام المصري المسموع في الإخبار عن حرب أكتوبر 1973" توثيق وتحليل أمل فكري عليوة، "أكتوبر أسطورة الواقع وهامش السينما دراسة عن حرب أكتوبر وتقديمها في السينما الروائية المصرية" عزة سلطان، "أبطال أكتوبر على شاشة السينما الرئيس محمد أنور السادات نموذجا" الدكتور نادر رفاعي.

المحور الرابع: "أكتوبر في الثقافة الشعبية"، ويناقش أبحاث: "العزاء الأخير.. أكتوبر والموروث الشعبي" أسماء خليل محمد، "دلالات المقاومة اللاعنفية في الأمثال الشعبية.. مقاربة نقدية من منظور سيكوسوسيولوجي" رشا محمد محمود الفوال، "فن النـَّميـم وانتصـارات أكتوبـر" فيصل الموصلي.

المحـور الخامس: "كتابات من واقع الحرب" (الرسائل، السير الذاتية، الشهادات) ويناقش أبحاث: "كتابات من واقع حرب 1973.. البحث عن القيم في خطاب المعركة" الدكتور أحمد إبراهيم الشريف، "نساء في قلب المعركة" أحمد محمد عبده، "أطياف من الكتابة الأخرى حول أكتوبر 73" السيد نجم، "أدب الانتصار.. خمسون عاما من الانتصار المجيد" شعبان يوسف.

المحـور السادس: دراسات في أدب الإسماعيلية

ويناقش أبحاث: "فاعلية خطاب شعر العامية المصرية.. رؤية بلاغية إدراكية" الدكتور محمد سليم شوشه، "القصة القصيرة في الإسماعيلية.. عطاء متنوع ووعي مضيء" سفيان صلاح، "تحولات القصيدة العربية.. نماذج من شعراء الإسماعيلية" الدكتور محمد السيد إسماعيل، "اٍطلالة على مشهد قصيدة العامية المعاصرة في محافظة الاٍسماعلية" محمد علي عزب.

ويضم المؤتمر عددا من الموائد المستديرة عن شخصية المؤتمر، شهادات المكرمين، حديث عن أكتوبر.

وتقام عدة فعاليات على هامش المؤتمر ومنها: الأمسيات الشعرية والقصصية، معرض للفنون التشكيلية، معرض لإصدارات الهيئة ومطبوعات وزارة الثقافة، عمل برنامج زيارة لمعالم المحافظة المضيفة، معارض للحرف التقليدية والفنون التراثية بالمحافظة، عقد ندوات ثقافية بالجامعات والمدارس ومركز الشباب بالمحافظة المضيفة.

ويُصدر المؤتمر عددا من المطبوعات المتعلقة بموضوعه، هي: كتاب أبحاث المؤتمر، كتاب عن "المكرَّمين"، كتاب بحثي عن المحافظة المضيفة، كتاب إبداعات المحافظة المضيفة،كتاب ذاكرة النشر الإقليمي، الجريدة اليومية للمؤتمر.

يقام المؤتمر بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، وينفذ من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، برئاسة الشاعر عبده الزراع، وإدارة المؤتمرات وأندية الأدب برئاسة الشاعر وليد فؤاد، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة الإسماعيلية.

والمؤتمر العام لأدباء مصر هو التجمع الأدبي السنوي الذي يمثل أدباء مصر ويعبر عنهم، وتتولى الهيئة العامة لقصور الثقافة الإشراف عليه، إذ يعد أحد أهم الأنشطة الثقافية المرموقة لوزارة الثقافة.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الحركة الأدبية فى مصر وتنشيطها من خلال تهيئة المُناخ المناسب للتواصل بين أدباء مصر ورموز الحركة الثقافية من جميع الأجيال، وتسليط الضوء على الإبداع الأدبي فى مصر من خلال المتابعات النقدية والإعلامية المصاحبة للمؤتمر، وتكريم رواد الحركة الأدبية والمبدعين المجيدين وكذلك الإعلاميين الذين يدعمون الحركة الأدبية في مصر، وطرح القضايا المتعلقة بالحركة الأدبية في المحافظات ودراستها.