نيويورك سيتي تعلن إعادة فتح بعض المدارس رغم تزايد حالات الإصابة بكورونا

أعلن عمدة نيويورك سيتي، بيل دي بلاسيو، اليوم الأحد، أنه سيتم إعادة فتح بعض المدارس الابتدائية في المدينة، بالرغم من زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.

وستُفتح فصول التلاميذ في 7 ديسمبر، بينما ستفتح مدارس التربية الخاصة في العاشر من الشهر نفسه.

وسيخضع التلاميذ لاختبار الكشف عن فيروس كورونا كل أسبوع ولن يُسمح لهم بالعودة إلى المدرسة دون ملء نموذج الموافقة على الخضوع للاختبار.

وقال دي بلاسيو إن فتح المدارس في نيويورك "أمر بالغ الأهمية" للتعافي من فيروس كورونا.

ويأتي القرار بعد نحو شهر من إعلان دي بلاسيو أن مدارس نيويورك سيتي ستغلق مجددا بسبب أن المدينة وصلت إلى معدل 3% من الاختبارات الإيجابية، وهو ما تم تحديده كحد أدنى لإغلاق أكبر نظام مدارس في البلاد.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ، وتم تسجيل حوالي 4 ملايين حالة جديدة في شهر تشرين ثان/نوفمبر، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.