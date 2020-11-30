الرئيس الروسي يشيد بالجهود المشتركة لبرلمانات معاهدة الأمن الجماعي في مكافحة كورونا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجهود المشتركة لبرلمانات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكر الرئيس الروسي ،في برقية ترحيب بالمشاركين في اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، نُشرت اليوم الاثنين على موقع الكرملين الرسمي: "إن تعزيز الأمن في فضاء بلداننا وتطوير إمكانات الدفاع الجماعي بالتنسيق الوثيق مع الشركاء يشكل الأولويات الرئيسية للرئاسة الروسية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي هذا العام، حيث يلعب تفاعل الدول الأعضاء في المنظمة في البرلمان دورا هاماً لتنفيذ هذه المهام".

وأضاف الرئيس الروسي، في برقيته: "إنه في مواجهة التحديات المتزايدة مثل الإرهاب الدولي والتطرف وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، نعلق أهمية كبيرة على أنشطة الجمعية البرلمانية حول التصديق في الوقت المناسب على الوثائق، التي اعتمدتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومواءمة تشريعات الأمن القومي".

وأشار إلى أن تطوير نهج مشترك لمواجهة التهديدات المتعلقة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة تعتبر من المجالات المهمة للتعاون البرلماني الدولي، موضحا أن تنسيق الجهود الرامية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد أصبح اليوم مهما بشكل خاص.

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن المناقشات ستكون ذات مغزى ومثمرة، وأن القرارات المتخذة في نهاية الاجتماع ستعمل على تعزيز علاقات الحلفاء بين الدول، متمنيا للمشاركين في الاجتماع النجاح والتوفيق. وتضم الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وفودا برلمانية للدول الأعضاء في المنظمة، وهي روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان.

يُذكر أن روسيا تترأس اجتماعات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في هذا العام.