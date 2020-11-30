الكويت تدين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة

أدانت الكويت، اليوم الاثنين، حادث الاغتيال الذي تعرض له العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في طهران.



جاء ذلك في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، وزارة الخارجية الكويتية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



وأكدت الوزارة في بيانها، موقفها الثابت في رفض كافة أعمال العنف مهما كانت دوافعها ورفضها أيضا لكل ما من شأنه زيادة التوتر وتقويض الاستقرار في المنطقة.



واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن تعازيها ومواساتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية.



كان فخري زاده، اغتيل يوم الجمعة الماضي في طهران، وتحدث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن وجود أدلة تشير إلى ضلوع إسرائيل في اغتيال العالم النووي، داعيا المجتمع الدولي للتخلي عن سياسة "المعايير المزدوجة" وإدانة عمل "إرهاب الدولة".



من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن هذه الجريمة "لن تمر بلا رد".



ولم تعلق إسرائيل على الاتهام الإيراني.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرض صورة لفخري زادة عندما كشف عما أسماه بالأرشيف السري للبرنامج النووي الإيراني في مؤتمر صحفي في أبريل عام 2018.