حبس مرتكبي واقعة تصوير فيديو السخرية من شيكابالا 4 أيام في البحيرة

قررت النيابة العامة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد الشافعي، رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، حبس مرتكبي واقعة تصوير فيديو التنمر بمقابر إحدي قرى إيتاي البارود، على اللاعب محمود عبد الرازق الشهير "شيكابالا"، بعد انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت مصادر أمنية، أن مرتكبي واقعة تصوير المقابر بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، من قرية كفر الشيخ مخلوف وهي مسقط رأس لاعب نادي الزمالك محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم والمنتخب الوطني.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأحد، من ضبط المتهمين بواقعة تصوير ونشر مقطع فيديو حال تواجدهم بأحد المقابر بإحدي القري التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وترديدهم هتافات " الفاتحة على روح أحد لاعبى الزمالك".

ترجع أحداث الواقعة، حينما تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بالتنمر على محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب وقائد فريق الكرة بنادي الزمالك خلال تواجدهم بالمقابر وقراءة الفاتحة.

وتوصلت تحريات لتحديد هوية مرتكبي الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تهميدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.